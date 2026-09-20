V летние сельские юношеские игры: определены по греко-римской борьбе
В рамках проходящих в Актобе V летних сельских юношеских игр состоялись соревнования по греко-римской борьбе.
На ковер вышли 111 юных борцов, которые разыграли медали в 10 весовых категориях.
🏆 По итогам командного зачета первое место заняла сборная Кызылординской области. Команда Актюбинской области завоевала второе место, а представители Костанайской области — третье.
Победители и призеры в личном зачете:
🔹 45 кг:
🥇 Алдияр Жилкайдаров (ЗКО)
🥈 Ерболат Махатов (Туркестанская обл.)
🥉 Ерсін Манасұлы (Алматинская обл.), Нұрислам Кушмуратов (Костанайская обл.)
🔹 48 кг:
🥇 Алишер Мұхамбетшәріп (Актюбинская обл.)
🥈 Арнур Амангелді (Акмолинская обл.)
🥉 Қуаныш Айтбай (Кызылординская обл.), Байнұр Асан (Жамбылская обл.)
🔹 51 кг:
🥇 Денис Шамуратов (Жамбылская обл.)
🥈 Тагир Халилов (Акмолинская обл.)
🥉 Мейіржан Бауржан (Алматинская обл.), Ермұхамед Іскендір (Кызылординская обл.)
🔹 55 кг:
🥇 Сағыныш Анық (Кызылординская обл.)
🥈 Темирлан Молдашев (Костанайская обл.)
🥉 Ерсұлтан Садыр (Павлодарская обл.), Әлихан Оспанбек (обл. Жетісу)
🔹 60 кг:
🥇 Нұрталап Жұмабай (Актюбинская обл.)
🥈 Алинұр Арыстан (Костанайская обл.)
🥉 Дәулет Оңғарбай (Кызылординская обл.), Ислам Марат (ЗКО)
🔹 65 кг:
🥇 Ерасыл Қуаныш (Акмолинская обл.)
🥈 Серінұр Тарпан (Жамбылская обл.)
🥉 Айбар Жұмабай (Актюбинская обл.), Азамат Айтуғанұлы (Кызылординская обл.)
🔹 71 кг:
🥇 Аян Алимов (Костанайская обл.)
🥈 Мейірман Бахыт (Алматинская обл.)
🥉 Аят Арман (Актюбинская обл.), Ахмет Бокеев (Павлодарская обл.)
🔹 80 кг:
🥇 Матвей Макушев (Костанайская обл.)
🥈 Мирас Жакия (Алматинская обл.)
🥉 Еламан Рымкулов (обл. Абай), Бекзат Касимжанов (Туркестанская обл.)
🔹 92 кг:
🥇 Алижан Сейіт (Кызылординская обл.)
🥈 Рамазан Галиулин (ЗКО)
🥉 Еламан Смайлханов (обл. Абай), Нұрбақыт Әбдікәрім (Жамбылская обл.)
🔹 110 кг:
🥇 Бекнұр Орынбасаров (Актюбинская обл.)
🥈 Эсмер Шимшилов (Карагандинская обл.)
🥉 Ернұр Ескелді (обл. Жетісу)