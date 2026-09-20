V летние сельские юношеские игры: определены по греко-римской борьбе

В рамках проходящих в Актобе V летних сельских юношеских игр состоялись соревнования по греко-римской борьбе.

На ковер вышли 111 юных борцов, которые разыграли медали в 10 весовых категориях.

🏆 По итогам командного зачета первое место заняла сборная Кызылординской области. Команда Актюбинской области завоевала второе место, а представители Костанайской области — третье.

Победители и призеры в личном зачете:

🔹 45 кг:

🥇 Алдияр Жилкайдаров (ЗКО)

🥈 Ерболат Махатов (Туркестанская обл.)

🥉 Ерсін Манасұлы (Алматинская обл.), Нұрислам Кушмуратов (Костанайская обл.)

🔹 48 кг:

🥇 Алишер Мұхамбетшәріп (Актюбинская обл.)

🥈 Арнур Амангелді (Акмолинская обл.)

🥉 Қуаныш Айтбай (Кызылординская обл.), Байнұр Асан (Жамбылская обл.)

🔹 51 кг:

🥇 Денис Шамуратов (Жамбылская обл.)

🥈 Тагир Халилов (Акмолинская обл.)

🥉 Мейіржан Бауржан (Алматинская обл.), Ермұхамед Іскендір (Кызылординская обл.)

🔹 55 кг:

🥇 Сағыныш Анық (Кызылординская обл.)

🥈 Темирлан Молдашев (Костанайская обл.)

🥉 Ерсұлтан Садыр (Павлодарская обл.), Әлихан Оспанбек (обл. Жетісу)

🔹 60 кг:

🥇 Нұрталап Жұмабай (Актюбинская обл.)

🥈 Алинұр Арыстан (Костанайская обл.)

🥉 Дәулет Оңғарбай (Кызылординская обл.), Ислам Марат (ЗКО)

🔹 65 кг:

🥇 Ерасыл Қуаныш (Акмолинская обл.)

🥈 Серінұр Тарпан (Жамбылская обл.)

🥉 Айбар Жұмабай (Актюбинская обл.), Азамат Айтуғанұлы (Кызылординская обл.)

🔹 71 кг:

🥇 Аян Алимов (Костанайская обл.)

🥈 Мейірман Бахыт (Алматинская обл.)

🥉 Аят Арман (Актюбинская обл.), Ахмет Бокеев (Павлодарская обл.)

🔹 80 кг:

🥇 Матвей Макушев (Костанайская обл.)

🥈 Мирас Жакия (Алматинская обл.)

🥉 Еламан Рымкулов (обл. Абай), Бекзат Касимжанов (Туркестанская обл.)

🔹 92 кг:

🥇 Алижан Сейіт (Кызылординская обл.)

🥈 Рамазан Галиулин (ЗКО)

🥉 Еламан Смайлханов (обл. Абай), Нұрбақыт Әбдікәрім (Жамбылская обл.)

🔹 110 кг:

🥇 Бекнұр Орынбасаров (Актюбинская обл.)

🥈 Эсмер Шимшилов (Карагандинская обл.)

🥉 Ернұр Ескелді (обл. Жетісу)