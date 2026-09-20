В Актобе 67 выпускников военного института стали офицерами

В Актобе 67 выпускникам Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова присвоены первые офицерские звания. Торжественная церемония 29-го выпуска состоялась на площади перед областным акиматом.

В этом году военный институт окончили 42 летчика и 25 инженеров. Молодым лейтенантам вручили дипломы и нагрудные знаки.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, заместитель Главнокомандующего Силами воздушной обороны по боевой подготовке, генерал-майор авиации Руслан Кунуров, ветераны военной службы, преподаватели института, родители и близкие выпускников.

Поздравляя молодых офицеров, глава региона отметил особую роль закона и дисциплины в обеспечении безопасности государства.

«Стабильность и развитие нашего государства основаны на верховенстве закона и железной дисциплине. Главная опора военной службы – также верность закону и порядку. Новые конституционные реформы определили прочность правового государства, гражданскую ответственность и равенство перед законом.

Уважение к этим правовым основам и их защита – главная обязанность каждого офицера. Воинская дисциплина и соблюдение закона – это не просто обязанность, а важнейшая гарантия обеспечения безопасности государства», – сказал Асхат Шахаров.

Заместитель Главнокомандующего Силами воздушной обороны по боевой подготовке, генерал-майор авиации Руслан Кунуров подчеркнул высокую ответственность, которая возлагается на молодых офицеров.

«Профессия защитника Отечества – достойный выбор. Ваш долг – равняться на мужество и доблесть старшего поколения офицеров. Для этого нужно быть не просто профессионалами, знающими свое дело, а настоящими командирами и наставниками, служить примером принципиальности и твердости», – отметил он.

Особенно запоминающимся этот день стал для лейтенанта Минжасара Куаныша. Во время торжественной церемонии он сделал предложение своей девушке Айгерим Бисенбаевой. Она ответила согласием.

Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова готовит авиационных специалистов для Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

За годы работы учебное заведение подготовило более 5 тысяч офицеров.