На птицефабрике «Ramazan-Qus» создали 100 рабочих мест для осужденных

На птицефабрике «Ramazan-Qus» открыли новый производственный участок, где создано 100 рабочих мест для осужденных учреждения №9 минимальной безопасности ДУИС по Актюбинской области. Проект предусматривает не только трудоустройство, но и проживание работников непосредственно на территории предприятия.

«Сегодня мы открываем социально значимый проект, который реализован в рамках поручений Главы государства по повышению уровня занятости осужденных и их ресоциализации. Благодаря совместной работе Департамента уголовно-исполнительной системы, прокуратуры Актюбинской области, Палаты предпринимателей «Атамекен» и ТОО «Ramazan-Qus» здесь созданы достойные условия для работы и проживания. Осужденные могут трудиться на современном производстве, получать профессиональные навыки, приобретать трудовой опыт и стабильный доход. Благодарны ТОО «Ramazan-Qus» за социальную ответственность и вклад в реализацию проекта. Уверен, что такой формат взаимодействия государства и бизнеса станет хорошим примером и будет развиваться в дальнейшем», - сказал Галымжан Елеуов.

Проект имеет важное значение для ресоциализации осужденных. Работа позволяет им зарабатывать, приобретать профессию, соблюдать трудовую дисциплину и формировать навыки, необходимые для самостоятельной жизни после освобождения. При этом все необходимые условия для работы и проживания организованы непосредственно на территории предприятия.

«Мы ежегодно планомерно работаем над повышением уровня трудоустройства осужденных. Этот совместный проект – важное звено системной работы в данном направлении. Мы продемонстрировали лишь часть реализованных проектов и продолжим эту работу дальше», - отметил прокурор Актюбинской области Марат Абишев.

В завершение мероприятия состоялось подписание пятистороннего Меморандума о сотрудничестве. Документ подписали заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов, прокурор Актюбинской области Марат Абишев, начальник ДУИС по Актюбинской области Шаймерден Есенкелдиев, генеральный директор ТОО «Ramazan-Qus» Тимур Есенжаров и директор Палаты предпринимателей «Атамекен» по Актюбинской области Дидар Боранкулов.

Проект рассматривается как пилотная модель для дальнейшего внедрения на других предприятиях региона. Его главная цель – обеспечить осужденным возможность трудиться, получать профессиональные навыки и готовиться к самостоятельной жизни после освобождения.