Тысячи жителей Актобе присоединились к акции World Cleanup Day

Сегодня, 19 сентября, актюбинцы приняли участие во Всемирном дне чистоты – World Cleanup Day, который прошел по всей стране в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

Работы по озеленению были организованы в городе Актобе и во всех районах области. Активисты, волонтеры, представители сферы искусства, сотрудники государственных органов, организаций и предприятий, а также жители города – всего около 12 тысяч человек – внесли свой вклад в проведение масштабного субботника и акции по массовой высадке деревьев.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров также принял участие в акции и высадил дерево на территории нового парка рядом с Дворцом спорта «Қоныс».

«Сегодня мы собрались, чтобы внести свой вклад в благоустройство нашего любимого города. На субботник вышли активисты, волонтеры, представители сферы искусства и жители региона – всего около 12 тысяч человек.

Это мероприятие проводится в рамках республиканской общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан», реализуемой по поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Суть программы не ограничивается только уборкой улиц. Это изменение отношения человека к окружающей среде, формирование экологической культуры и повышение ответственности каждого гражданина за свой город, село и улицу», - сказал Асхат Шахаров.

Сегодня по области было высажено 7 200 деревьев. Среди них – черемуха, рябина, ясень, сосна, сирень, ива, клен, ива, плодовые деревья, татарский клен и другие виды растений.

Высота деревьев с закрытой корневой системой составляет примерно от двух до четырех метров. При их высадке соблюдены агротехнические требования и учтены текущие погодные условия. По словам специалистов, это повышает вероятность успешной приживаемости растений.

«Выражаю благодарность жителям Актобе, которые сегодня вышли на субботник и вносят свой вклад в чистоту и благоустройство родного города. Это наш общий любимый город. Поэтому мы все должны вместе стремиться сделать его чистым и комфортным.

Если мы будем соблюдать чистоту не только во время субботников, но и в повседневной жизни, наш город станет более привлекательным как для жителей, так и для туристов. Тогда каждый из нас сможет гордиться нашим Актобе», - отметил аким области.

Отметим, что сегодня в регионе системно ведется работа по увеличению количества зеленых насаждений. В 2026 году в городе Актобе и районных центрах планируется создать зеленые пояса на площади 135 гектаров. В настоящее время на территории площадью 46 гектаров высажено около 154 тысяч деревьев. Полностью завершить работы планируется до ноября текущего года.

Кроме того, в области с 12 сентября по 14 ноября проходит двухмесячник по благоустройству и уборке территории.

Акция «Таза Қазақстан» направлена на объединение жителей региона вокруг общего дела, озеленение и благоустройство населенных пунктов, а также формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Работа в этом направлении в области будет продолжена и в дальнейшем.