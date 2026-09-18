В Шикудыке завершают строительство водопровода

В рамках рабочей поездки в Уилский район аким области Асхат Шахаров встретился с жителями села Шикудык Саралжинского сельского округа.

В Шикудыке проживают 157 человек, насчитывается 24 двора. В селе работают фельдшерский пункт, школа и сельский клуб, есть детская игровая и спортивная площадки. Село было газифицировано в прошлом году.

Теперь один из основных вопросов для жителей – обеспечение качественной питьевой водой – также находится на стадии решения.

В селе завершается строительство водопроводных сетей общей протяженностью около 5,6 км. Прокладка труб уже полностью завершена. Готовность объекта составляет 85 %. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории и подготовкой системы к запуску.

«Рабочей силы достаточно, вся необходимая техника есть. Электромонтажные работы полностью завершены, благоустройство выполнено примерно на 50 процентов. После поставки основного оборудования обеспечим село чистой питьевой водой», - сообщил директор ТОО «Аймар Строй Сервис» Думан Жалгасбаев.

Оставшиеся работы подрядчик планирует завершить в течение месяца.

По словам местного жителя, руководителя крестьянского хозяйства «Жайық» Айдына Жайыкова, за последние годы в селе произошли заметные изменения.

«В 2024 году к нам приезжал аким области. С тех пор в селе произошли изменения. В первую очередь к нам провели газ. Сейчас строят водопровод, обещают в течение одного месяца запустить его. Самой наболевшей проблемой была дорога. Сейчас и этот вопрос решается. Надеемся, что в этом году ремонт части дороги будет завершен», – рассказал он.

Айдын Жайыков отмечает, что жители связывают дальнейшее развитие села именно с улучшением инфраструктуры. По его словам, в Шикудыке достаточно молодежи и детей, а местные жители готовы развивать свое хозяйство и оставаться здесь.

«Я родился и вырос в Шикудыке. У меня свое крестьянское хозяйство, жена работает учителем в школе, у нас пятеро детей. Уезжать из этого села мы не собираемся. Будем по мере возможностей развивать его», – отметил Айдын Жайыков.

Он также рассказал о восстановлении дамбы после паводка, произошедшего в 2024 году.

Для Шикудыка реализация проектов в сфере водоснабжения и дорожного строительства должна улучшить повседневные условия жизни жителей и создать дополнительные возможности для дальнейшего развития села.

«В прошлом году в село пришел газ, сейчас завершается строительство водопровода. Это важные проекты, которые реализуются в рамках поручений Главы государства и направлены на улучшение условий жизни людей. Следующий важный вопрос – дорога, и здесь также уже ведется работа.

При этом важно не останавливаться только на строительстве инфраструктуры. Здесь есть молодые семьи, дети, люди, которые работают и ведут хозяйство. Поэтому необходимо создавать условия, чтобы они могли связывать свое будущее с родным селом. Для этого нужно поддерживать социальные объекты, благоустройство, занятость и развитие местного предпринимательства.

Все начатые проекты должны быть доведены до конца с соблюдением качества и установленных сроков. Наша задача, чтобы жители Шикудыка видели конкретные изменения и могли комфортно жить и работать в своем селе», - сказал аким области.