В Уилском районе обновляется дорожная и транспортная инфраструктура

После совещания с активом Уилского района аким Актюбинской области Асхат Шахаров осмотрел новый мост на въезде в село Уил и ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильной дороге Шубаркудук – Уил – Кобда – Тузтобе.

Новый мост протяженностью 224 метра и шириной 14 метров рассчитан на две полосы движения. Сегодня объект введен в эксплуатацию и уже служит жителям.

На участке автомобильной дороги Шубаркудук – Уил – Кобда – Тузтобе протяженностью 41,1 километра в настоящее время ведутся ремонтные работы. На сегодняшний день подготовлено основание на протяжении 8,5 километра. Завершить ремонт планируется в 2027 году. Общая стоимость проекта составляет 4,8 млрд тенге. Финансирование осуществляется за счет областного бюджета.

Контроль качества выполняет «Национальный центр качества дорожных активов». Специалисты учреждения отбирают образцы и проводят лабораторные исследования.

Глава региона поручил подрядной организации ТОО «Bertys Construction» обеспечить качество выполняемых работ и завершить ремонт в установленные сроки.

Асхат Шахаров отметил, что развитие дорожной и инженерной инфраструктуры имеет особое значение для отдаленных населенных пунктов. Надежное транспортное сообщение повысит доступность социальных объектов и услуг, а также рабочих мест для жителей и создаст новые возможности для развития местного предпринимательства.