Приглашаем на айтыс «Адал еңбек – ел мұраты»!
В Хромтау состоится республиканский айтыс «Адал еңбек – ел мұраты» с участием известных мастеров словесного искусства!
Почетный гость вечера — народный писатель Республики Казахстан, поэт, председатель Ассоциации «Қазақтар айтысы» Журсин Ерман.
На сцене выступят акыны из разных регионов страны, которые продемонстрируют мастерство импровизации и лучшие традиции айтыса.
19 сентября
14:00
город Хромтау, Мәдениет орталығы
Вход свободный!
Станьте свидетелями поединка акынов и услышьте звучание домбры! Вместе поддержим и прославим национальное искусство! Приглашаем всех на айтыс «Адал еңбек – ел мұраты»!