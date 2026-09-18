Приглашаем на айтыс «Адал еңбек – ел мұраты»!

В Хромтау состоится республиканский айтыс «Адал еңбек – ел мұраты» с участием известных мастеров словесного искусства!

Почетный гость вечера — народный писатель Республики Казахстан, поэт, председатель Ассоциации «Қазақтар айтысы» Журсин Ерман.

На сцене выступят акыны из разных регионов страны, которые продемонстрируют мастерство импровизации и лучшие традиции айтыса.

19 сентября

14:00

город Хромтау, Мәдениет орталығы

Вход свободный!

Станьте свидетелями поединка акынов и услышьте звучание домбры! Вместе поддержим и прославим национальное искусство! Приглашаем всех на айтыс «Адал еңбек – ел мұраты»!