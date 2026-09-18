Всемирный день чистоты: жители Актобе готовятся к масштабной акции по посадке деревьев

В рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, завтра, 19 сентября, в Актюбинской области пройдет масштабная акция по посадке деревьев. Работы по озеленению будут организованы в городе Актобе и во всех районах области.

Сегодня на определенных участках ведется подготовка к посадке: проводится благоустройство территорий, подготовка почвы и посадочных мест, а также организуется необходимый инвентарь.

В городе Актобе основная площадка по посадке деревьев расположится в новой парковой зоне за Дворцом спорта «Қоныс».

Всего в рамках завтрашней акции по Актюбинской области будет высажено 7 368 деревьев. В их числе — черемуха, рябина, ясень, сосна, сирень, ива, клен, спиральная ива, плодовые деревья, татарский клен и другие виды растений.

Мероприятие направлено на дальнейшее озеленение населенных пунктов, создание комфортной городской и сельской среды, а также формирование бережного отношения к окружающей среде.

Акция «Таза Қазақстан» объединяет жителей региона, представителей государственных органов, организаций, предприятий и общественности вокруг общей цели — сделать города и села области чище и зеленее.

Напомним, что в Актюбинской области продолжается двухмесячный субботник. В его рамках проводятся мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Жителей области приглашают присоединиться к акции «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в создание чистой и зеленой среды.