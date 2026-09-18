Новому акиму Уилского района поручен ряд конкретных задач

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров представил активу Уилского района нового акима района. Распоряжением акима области на должность акима Уилского района назначен Сакен Газизович Займолдин.

Кандидатура нового акима была согласована с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами Уилского районного маслихата.

В ходе встречи с активом района глава региона отметил важность Уилского района в социально-экономическом развитии области и подчеркнул необходимость эффективного использования потенциала территории.

«Уил – край с богатой историей, священная земля, внесшая свой вклад в формирование нашего национального облика. Район обладает и высоким экономическим потенциалом. Сегодня по ряду основных показателей наблюдается положительная динамика. Вместе с тем остается немало вопросов, требующих решения. Поэтому перед новым акимом района стоят конкретные задачи. Главное – повышение благосостояния жителей, обеспечение занятости населения, развитие предпринимательства и полное использование экономических возможностей района», – сказал Асхат Шахаров.

По итогам января–июля 2026 года в районе отмечается рост по большинству основных социально-экономических показателей. В частности, индекс объема инвестиций составил 107%, сельского хозяйства – 102%, строительных работ – 163,1%, ввода жилья в эксплуатацию – 102,8%, промышленного производства – 110%.

В сфере сельского хозяйства поставлена задача не только наращивать объемы производства, но и развивать направления переработки. В рамках программы «Ауыл аманаты» 10 человек начали собственное дело на сумму 133,6 млн тенге.

В Уилском районе имеются возможности для развития мясного кластера, включая производство и переработку мясной продукции и поставку готовой продукции в другие регионы. В настоящее время в районе работает убойный пункт «Жана кадам-2016». Около 2% поголовья крупного рогатого скота области, или 38 тыс. голов, сосредоточено в Уилском районе. В целях эффективного использования этого потенциала было отмечено наличие необходимости в развитии перерабатывающих цехов.

В связи с удаленностью района от областного центра необходимо уделять приоритетное внимание развитию производств, обеспечивающих продовольственную безопасность. В частности, планируется расширять направления птицеводства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в районе работает только одна теплица.

Также был поднят вопрос эффективного использования земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. С 2016 года в соответствии с генеральным планом села Уил на территории новой застройки предоставлено 650 земельных участков. На сегодняшний день в этот район проведены инженерные сети общей стоимостью около 320,5 млн тенге.

В связи с этим акиму района поручено провести анализ предоставленных земельных участков и при планировании инженерной инфраструктуры учитывать фактический уровень их освоения.

Аким области также отметил необходимость повышения туристического потенциала Уила. Природные особенности и историко-культурное наследие района создают возможности для развития экологического и культурно-исторического туризма.

«Уил обладает достаточным природным и историко-культурным потенциалом. Необходимо эффективно использовать эти возможности посредством развития туризма. Поручаю разработать дорожную карту с конкретными проектами в этом направлении и внести соответствующие предложения», – сказал Асхат Шахаров.

Кроме того, качество автомобильных дорог на территории района, благоустройство населенных пунктов, озеленение и санитарное состояние должны находиться на постоянном контроле.

Асхат Шахаров поручил системно проводить эту работу в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

«Главная задача – повысить благосостояние жителей, обеспечить население постоянной занятостью и в полной мере реализовать потенциал развития района. Каждая из поставленных задач должна измеряться конкретным результатом. Поручаю держать эту работу на строгом контроле и обеспечить выполнение поставленных задач в установленные сроки», – сказал глава региона.

Сакен Займолдин ранее занимал должность председателя Уилского районного маслихата. Он хорошо знаком с социально-экономическим положением района и основными проблемами, волнующими жителей.

«Перед нами стоят ответственные задачи. Мы будем системно работать над повышением социально-экономического потенциала района, улучшением благосостояния жителей и выстраиванием открытого диалога с населением. Приложим все силы для качественного выполнения задач, поставленных акимом области», – сказал Сакен Займолдин.

В завершение встречи бывшему акиму района Аскару Казыбаеву, освобожденному от должности в связи с выходом на пенсию, была выражена благодарность за проделанную работу и вручена «Почетная грамота».

Председатель Уилского районного совета ветеранов Болат Бахытгереев и исполнительный секретарь Уилского районного филиала партии «Әділет» Еркин Жиеналин пожелали новому акиму успехов в работе.