Сакен Займолдин назначен акимом Уилского района

С согласия Администрации Президента Республики Казахстан и депутатов Уилского районного маслихата Сакен Газизулы Займолдин назначен акимом Уилского района.

Сакен Займолдин родился в 1974 году в Уилском районе. Имеет высшее образование. Окончил Актюбинский университет имени К. Жубанова по специальности «Физическая культура и биология», Московский технологический институт — по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в Уилском профессионально-техническом лицее. В разные годы работал в Уилском аграрном колледже, занимал должность акима Караойского сельского округа, а в 2020-2021 годах — первого заместителя председателя Уилского районного филиала партии «Nur Otan».

С 2021 года по настоящее время занимал должность секретаря, председателя Уилского районного маслихата.