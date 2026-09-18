Маслихат Уилского района поддержал кандидатуру на должность нового акима района

Сегодня, 18 сентября 2026 года, состоялась внеочередная 34-я сессия Уилского районного маслихата. В работе сессии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров и и.о. председателя районного маслихата Мустафа Бисембаев.

В ходе сессии аким области представил кандидатуру Сакена Газизовича Займолдина на должность акима Уилского района и ознакомил депутатов с его биографией.

Депутаты районного маслихата поддержали кандидатуру, предложенную акимом области, и проголосовали за него.

Глава региона и депутаты пожелали новому акиму района успехов в предстоящей работе.