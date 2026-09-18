В Актюбинской области увеличится выработка электроэнергии за счет ветра

В Актюбинской области реализуются новые проекты по развитию ветроэнергетики. Сегодня в регионе введены в эксплуатацию пять ветровых электростанций общей установленной мощностью 346 МВт. В ближайшие годы планируется запустить еще 400 МВт новых мощностей.

В числе действующих объектов — ветровая электростанция компании «Plenitude Kazakhstan». Ее мощность составляет 96 МВт. Объект был введен в эксплуатацию в два этапа.

Первый этап проекта реализован в 2020 году. Тогда установили 10 ветрогенераторов и создали 15 рабочих мест. В 2021 году в рамках второго этапа установили еще 13 ветрогенераторов и создали 20 новых рабочих мест. Таким образом, сегодня на территории станции работают 23 ветрогенератора.

В настоящее время общая установленная мощность пяти ветровых электростанций Актюбинской области составляет 346 МВт.

В их числе: – «Plenitude Kazakhstan» — 48 МВт, 2020 год; – «Plenitude Kazakhstan» — 48 МВт, 2021 год; – «Darmen Shuak» — 50 МВт, 2026 год; – «Next Green Energy» — 50 МВт, 2026 год; – «Хромтау-1» — 150 МВт, 2026 год.

Кроме того, в регионе планируется реализация новых проектов в сфере ветроэнергетики общей мощностью 400 МВт.

Один из них — третий этап проекта «Plenitude Kazakhstan». В его рамках в 2028 году планируется строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт.

Еще два проекта — «Argest» и «Beta Wind» — рассчитаны на 100 МВт каждый. Их запуск планируется в декабре 2026 года. Мощность проекта «Zeta Wind» также составит 100 МВт, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

После реализации всех запланированных проектов общая установленная мощность ветроэнергетики в Актюбинской области достигнет 746 МВт.

Развитие ветроэнергетики позволит увеличить энергетический потенциал региона, повысить долю возобновляемых источников энергии и эффективно использовать природные ресурсы при производстве электроэнергии.