В Актобе проходит второй этап чемпионата Республики Казахстан по сидячему волейболу

В спортивном комплексе «Қуат» города Актобе проходит второй этап чемпионата Республики Казахстан по сидячему волейболу.

В чемпионате принимают участие команды из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областей, а также города Астаны.

Одна из основных задач чемпионата — отбор спортсменов в национальную сборную Республики Казахстан. В ходе игр тренерский штаб оценивает уровень подготовки спортсменов, их индивидуальное мастерство и командное взаимодействие.

Чемпионат направлен на развитие сидячего волейбола в регионах и подготовку спортивного резерва. Кроме того, соревнования позволяют спортсменам получить игровой опыт и проверить свои возможности во встречах с командами из других регионов.

Чемпионат продлится до 21 сентября.