Штормовое предупреждение

18 сентября днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области түман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-18 м/с.

На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

г. Актобе: 18 сентября днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром түман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем порывы 15-18 м/с.