В акимате Актюбинской области состоялось совместное заседание межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и порядок» и регионального штаба по вопросам профилактики наркомании и противодействия наркопреступности.

В заседании под председательством акима области Асхата Шахарова приняли участие члены областной комиссии и регионального штаба, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов, а также председатель Комитета по координации профилактической работы МВД РК, генерал-майор полиции Арман Саданов.

В ходе заседания рассмотрены вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, насилия, буллинга и суицидального поведения, снижения криминогенных рисков в общественных местах, противодействия имущественным преступлениям и интернет-мошенничеству, а также социализации граждан, отбывших наказание за наркопреступления.

Для профилактики правонарушений, буллинга и других рисков среди детей рассмотрен вопрос применения цифровых инструментов в организациях образования. В частности, предложено продолжить поэтапное внедрение проекта «TALDAU – QOLDAU – BAQYLAU» на платформе «Dara bala», а также проработать интеграцию системы «BilimClass» с информационными системами в сферах социальной защиты, здравоохранения и профилактики правонарушений.

Поставлены задачи по раннему выявлению семей, нуждающихся в социальной и психологической поддержке, оказанию им необходимой помощи и усилению межведомственного взаимодействия.

В части обеспечения общественной безопасности обсуждены вопросы инфраструктуры на территориях с повышенным уровнем правонарушений. В частности, отмечена необходимость разработки адресного плана по улучшению уличного освещения, установке систем видеонаблюдения, благоустройству дворов и увеличению количества элементов безопасной городской среды.

В целях профилактики краж скота и дорожно-транспортных происшествий с участием бесхозных животных районным акиматам поручено принять меры по заключению трехсторонних договоров на выпас скота, увеличению количества мест для временного содержания бесхозных животных, а также своевременной идентификации сельскохозяйственных животных и внесению соответствующих сведений в базу данных.

Еще одним вопросом повестки регионального штаба стала ресоциализация граждан, отбывших наказание за наркопреступления, и снижение риска повторного совершения правонарушений. В этом направлении предусмотрено усиление взаимодействия органов занятости, социальной защиты, здравоохранения, образования и правоохранительных органов. В рамках проекта «Дом пробации» планируется развивать механизмы трудоустройства и социального сопровождения.

По итогам заседания ответственным государственным органам и акиматам дан ряд протокольных поручений. Ход их исполнения взят на контроль.