В селе Байкадам Шалкарского района Актюбинской области открыт пожарный пост в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Он будет обеспечивать противопожарную защиту 809 жителей села Байкадам.

МЧС передало пожарному посту специальную технику, необходимое оборудование и средства связи для оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации. Работники поста прошли соответствующую подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Они осуществляют круглосуточное дежурство и в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации оперативно выезжают на место происшествия. Открытие нового пожарного поста стало важным шагом в повышении уровня безопасности жителей села Байкадам и обеспечении доступности противопожарной защиты.