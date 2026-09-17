СПК «Актобе» присоединилось к Глобальному договору ООН

АО «СПК «Актобе» стало участником Глобального договора ООН — международной инициативы, объединяющей организации, которые придерживаются принципов ответственного ведения деятельности и устойчивого развития.

В рамках участия корпорация подтверждает приверженность 10 универсальным принципам Глобального договора ООН, охватывающим вопросы ответственного управления, деловой этики и экологической ответственности.

Кроме того, участие в инициативе предусматривает поддержку 17 Целей устойчивого развития ООН. Для СПК «Актобе» это означает дальнейшее внедрение принципов ответственного управления в деятельность корпорации и реализацию проектов, имеющих социальную и экономическую значимость для региона. Одним из направлений такой работы является выпуск социальных облигаций. Привлечённые средства направляются на финансирование социально значимых проектов в Актюбинской области.

Присоединение к Глобальному договору ООН позволит СПК «Актобе» учитывать международные подходы к устойчивому развитию и ответственному управлению при реализации проектов, направленных на развитие региона.

Среди участников Глобального договора ООН — крупные международные и казахстанские компании. В их числе AB Volvo Group (Швеция, машиностроение), Nokia Corporation (Финляндия, телекоммуникации), Coca-Cola Hellenic (Швейцария), а также казахстанские компании — АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Народный банк Казахстана» и АО «Freedom Bank Kazakhstan».