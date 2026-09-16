В Актобе стартовали V летние юношеские сельские игры

Сегодня, 16 сентября, в Актобе начались соревнования в рамках V летних юношеских сельских игр.

Юные спортсмены, прибывшие из 17 регионов страны, соревнуются в волейболе, баскетболе 3×3, а также в национальных видах спорта — асық ату и бес асық. Состязания проходят на нескольких спортивных площадках города Актобе.

Масштабные соревнования объединили 2500 юных спортсменов. Участники определят сильнейших в 10 видах спорта, включенных в программу республиканских игр: греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольном теннисе и футзале.

Организаторы уверены, что игры помогут юным спортсменам из сельской местности проявить себя на республиканском уровне, получить соревновательный опыт, повысить спортивное мастерство и сделать еще один шаг к новым достижениям.