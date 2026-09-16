Сквер в Актобе благоустроен при спонсорской поддержке иностранного инвестора

В Актобе продолжается работа по созданию комфортной городской среды при поддержке бизнеса. Одним из таких проектов стала реконструкция сквера «Айна». Проект в области устойчивого развития реализован при поддержке Plenitude Kazakhstan – дочерней структуры итальянской компании Eni S.p.A., работающей в Казахстане в сфере возобновляемой энергетики.

После встречи с акимом области Асхатом Шахаровым аким города Азамат Бекет вместе с представителями Eni Plenitude SpA ознакомился с выполненными работами в сквере.

Реконструкция охватила территорию площадью около 1 912 квадратных метров. Здесь уложена брусчатка, обустроены пешеходные зоны, высажены зеленые насаждения, установлены скамейки, урны и система наружного освещения, а также запущена автоматическая система полива.

Инициатива направлена на создание современного, комфортного и доступного зеленого пространства для жителей и гостей города.

В целом в Актобе при поддержке предпринимателей и за счет спонсорских средств в рамках акции «Таза Қазақстан» реализуются проекты по благоустройству 26 скверов и бульваров. Участие крупных компаний, в том числе иностранных инвесторов, позволяет направлять дополнительные ресурсы на развитие городской инфраструктуры и общественных пространств.

Руководитель направления возобновляемой энергетики Eni Plenitude SpA Алессандро Делла Зоппа сообщил, что компания намерена продолжить реализацию социальных инициатив в Актюбинской области.