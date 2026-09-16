В Актюбинской области построят новую ветроэлектростанцию стоимостью $100 млн

Глава региона Асхат Шахаров встретился с руководителем направления возобновляемой энергетики Eni Plenitude SpA Алессандро Делла Зоппа. Стороны обсудили перспективы реализации в Актюбинской области нового проекта в сфере возобновляемой энергетики — ветроэлектростанции «Бадамша-3».

Проект станет продолжением деятельности Eni Plenitude в Актюбинской области. Компания уже реализовала в регионе два ветроэнергетических проекта — «Бадамша-1» и «Бадамша-2». Установленная мощность каждой станции составляет 48 МВт, совокупная — 96 МВт. «Бадамша-1» начала коммерческую эксплуатацию в 2020 году, «Бадамша-2» — в сентябре 2021 года.

«Бадамша-3» предусматривает строительство ветроэлектростанции установленной мощностью 100 МВт. Объем инвестиций оценивается в 100 млн долларов США. На период строительства планируется привлечь около 30 человек, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано порядка 150 постоянных рабочих мест.

На сегодняшний день под реализацию проекта предоставлен земельный участок площадью 1 000 гектаров. На объекте ведутся внутренние подготовительные работы.

В ходе встречи обсуждены дальнейшие этапы реализации проекта, вопросы взаимодействия с государственными органами, развития необходимой инфраструктуры и создания условий для своевременного выполнения намеченных мероприятий. Окончательное инвестиционное решение по проекту ожидается в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2027 год, ввод ветроэлектростанции в эксплуатацию — на 2028 год.

«Актюбинская область заинтересована в дальнейшем развитии возобновляемой энергетики и привлечении новых инвестиционных проектов в эту сферу. У компании уже есть успешный опыт реализации ветроэнергетических проектов в нашем регионе, что создает хорошую основу для продолжения сотрудничества. Для нас важно обеспечить необходимые условия для реализации нового проекта и выстроить эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон. Мы готовы оказывать инвестору необходимое содействие в рамках действующего законодательства. При этом рассчитываем, что реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры региона и созданию новых возможностей для местного сообщества», — отметил Асхат Шахаров.

«В настоящее время мы внедряем системы аккумулирования энергии на базе аккумуляторных батарей на наших электростанциях по всему миру. Это позволяет накапливать произведённую энергию и подавать её в сеть в периоды пикового спроса. Кроме того, мы изучаем возможности применения таких систем в будущих проектах в Казахстане», — отметил руководитель направления возобновляемой энергетики Eni Plenitude SpA Алессандро Делла Зоппа.

Также инвестор, в свою очередь, подтвердил заинтересованность компании в продолжении долгосрочного сотрудничества с Актюбинской областью и реализации новых проектов в сфере возобновляемой энергетики.