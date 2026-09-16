Село Дмитриевка подключено к природному газу

Село Дмитриевка Байторысайского сельского округа Мартукского района Актюбинской области подключено к природному газу.

Для газификации населённого пункта построено 13 километров газопровода. Стоимость проекта составила 104 млн тенге. Работы выполнило ТОО «GAZ MART».

Запуск газопровода стал важным событием для жителей села. Теперь 57 домовладений, в которых проживает 185 человек, получили возможность пользоваться природным газом.

Подведение газа позволит улучшить бытовые условия жителей, модернизировать системы отопления и снизить зависимость от традиционных видов топлива.

В церемонии запуска газопровода приняли участие руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Арысұлан Айтбаев и аким Мартукского района Медет Ысқақов.

"Мы покупали уголь в Мартуке — тонна стоила 26–27 тысяч тенге. Была проблема и с заготовкой дров: всё это нужно было привезти, разгрузить, организовать. Мне, как человеку с инвалидностью, особенно тяжело было заниматься углём. Теперь всё стало намного легче. Я очень рада, что к нам пришёл газ", - сказала житель села Ирина Решетник.

"Я здесь живу очень давно. Здесь выросли мои дети, сейчас здесь работают дети и живут внуки. Поэтому сегодняшний день для нашего посёлка — действительно историческое событие, большой праздник для всех нас. К нам пришёл газ. Хочу сказать огромное спасибо нашему Президенту за заботу о людях и нашей стране, а также акиму области, который старается, чтобы голубое топливо пришло в каждый дом. Раньше только на уголь уходило больше 100 тысяч тенге. А ведь ещё нужны дрова, всё это нужно привезти, занести, вынести. Когда были моложе, справлялись легче. А с возрастом здоровье уже подводит, и понимаешь, насколько это тяжёлый труд. Поэтому сегодняшняя радость просто неописуемая. Для нас газификация — это большое облегчение и совсем другое качество жизни. Желаю всем здоровья и благополучия, а нашей республике — процветания", - поделилась своей радостью жительница села Татьяна Пальченко.

В Байторысайский сельский округ входят 4 населённых пункта, где проживает 1013 человек. Газификация Дмитриевки стала очередным практическим результатом работы по развитию инженерной инфраструктуры сельских населённых пунктов области.