В Мугалжарском районе запущены две специальные экономические зоны

Это специальные экономические зоны — «Жанажол» и «Кандыагаш». Их создание направлено на развитие производства, привлечение инвестиций и формирование новых промышленных площадок в районе.

Специальная экономическая зона «Кандыагаш» занимает 137 гектаров и расположена близ райцентра. Производственная площадка обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой - здесь есть газ, свет, водоснабжение и канализация.

К запуску в Кандыагашской СЭЗ уже готовы производства по литью и механической обработке габаритных деталей из чугуна и стали, а также линейки маркировки труб и установок.

А специальная экономическая зона «Жанажол» расположена на территории Батпаккольского сельского округа и занимает 400 гектаров. Площадка ориентирована на размещение инвестиционных проектов промышленного профиля.

Важным преимуществом обеих площадок станут специальные условия ведения бизнеса, предусмотренные для участников СЭЗ. А для населения - создание новых постоянных рабочих мест. На производственных площадках уже в 2026 году смогут трудоустроиться порядка 2500 жителей района.

Создание специальных экономических зон стало возможным в рамках решений Правительства Казахстана по развитию и расширению сети СЭЗ.