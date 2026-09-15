Современный сервисный центр будет обслуживать грузовую и специальную технику. Объем инвестиций в проект составляет 3,5 миллиарда тенге. В результате будет создано 70 новых рабочих мест.

Сервисный центр расположится вдоль Южной объездной дороги города. Согласно плану, объект сможет выполнять до 5 тысяч сервисных операций в год.

По информации инициатора проекта, объект станет первым в Казахстане сервисным центром такого формата.

Заместитель акима области Абзал Абдикаримов ознакомился с ходом реализации проекта. Он подчеркнул важность завершения строительных работ качественно и в установленные сроки.

«Поддержка предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса — одна из наших ключевых задач. Важно не останавливать работу и довести проект до завершения в установленные сроки», — отметил Абзал Абдикаримов.