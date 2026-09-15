В Айтекебийском районе в разгаре уборочная кампания

Земледельцы собирают урожай, выращенный благодаря труду в ходе весенней посевной кампании, и продолжают работу по его своевременной и без потерь закладке на хранение.

В этом году в районе посевная площадь составила 171 тысячу гектаров. В том числе зерновые культуры занимают 130,2 тысячи га, масличные — 16,4 тысячи га, кормовые культуры — 24,3 тысячи га, картофель, бахчевые и овощные культуры — 52,5 га.

На сегодняшний день убрано 105 998 гектаров яровых посевов, или около 81,4 процента. Средняя урожайность составляет 7,0 центнера с гектара. Всего собрано 74 198 тонн продукции.

Напряжённая работа в поле продолжается. Уборочные работы ведутся в соответствии с планом. Принимаются все необходимые меры для своевременного и качественного завершения уборочной кампании.