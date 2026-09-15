Детская одежда из Актобе признана одним из лучших товаров Казахстана

Компания «Della Home» открылась в 2020 году и занимается производством и оптовой реализацией детской одежды. Сегодня на предприятии работают 15 человек. Продукция также представлена в розничных магазинах.

Предприятие шьёт детскую одежду из материалов мирового уровня, уделяя особое внимание качеству продукции.

Стоит отметить, что на региональном этапе республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» компания одержала победу в номинации «Лучшие товары для населения».

Победа в конкурсе позволила отметить качество продукции отечественного производителя и продемонстрировать потенциал местного бизнеса.