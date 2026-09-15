Юные спортсмены со всех уголков страны соберутся в Актобе!
С 16 по 23 сентября 2026 года в Актобе пройдут V летние игры сельских подростков. В республиканских соревнованиях примут участие 2500 спортсменов из 17 областей страны.
В программе представлены 10 видов спорта:
🔹 асық ату
🔹 баскетбол 3×3
🔹 волейбол
🔹 греко-римская борьба
🔹 дзюдо
🔹 вольная борьба
🔹 қазақ күресі
🔹 тогызкумалак
🔹 настольный теннис
🔹 футзал
Впереди — несколько дней напряженной борьбы, ярких побед и спортивного мастерства юных участников.
Торжественная церемония открытия:
📅 16 сентября
⏰ 15:00
📍 Областная детско-юношеская спортивная школа «Мұз айдыны»
Адрес: ул. О. Татеулы, 1
Приглашаем всех актюбинцев и гостей города на торжественную церемонию открытия поддержать юных спортсменов и стать частью большого спортивного события!