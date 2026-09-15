Юные спортсмены со всех уголков страны соберутся в Актобе!

С 16 по 23 сентября 2026 года в Актобе пройдут V летние игры сельских подростков. В республиканских соревнованиях примут участие 2500 спортсменов из 17 областей страны.

В программе представлены 10 видов спорта:

🔹 асық ату

🔹 баскетбол 3×3

🔹 волейбол

🔹 греко-римская борьба

🔹 дзюдо

🔹 вольная борьба

🔹 қазақ күресі

🔹 тогызкумалак

🔹 настольный теннис

🔹 футзал

Впереди — несколько дней напряженной борьбы, ярких побед и спортивного мастерства юных участников.

Торжественная церемония открытия:

📅 16 сентября

⏰ 15:00

📍 Областная детско-юношеская спортивная школа «Мұз айдыны»

Адрес: ул. О. Татеулы, 1

Приглашаем всех актюбинцев и гостей города на торжественную церемонию открытия поддержать юных спортсменов и стать частью большого спортивного события!