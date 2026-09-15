В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» с 12 сентября по 14 ноября в регионе проводятся мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов.

Ход осеннего двухмесячника и запланированные мероприятия рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

По информации руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Исатая Еспаганбетова, в первую субботу на уборку территорий вышло 7 608 человек, к работам привлечено 119 единиц техники. От мусора очищено 88 парков, вывезено 145 тонн отходов, с 44 улиц вывезли 235 тонн мусора, также восстановлен внешний вид 66 малых архитектурных объектов. Из 115 участков стихийных мусорных свалок на сегодняшний день ликвидировано 98. Остается расчистить еще 17 свалок.

В рамках двухмесячника основное внимание уделяется санитарной очистке улиц, дворов, парков и скверов, приведению в порядок контейнерных площадок, ликвидации стихийных свалок, санитарной обрезке сухих деревьев и кустарников, а также озеленению территорий. Планируется высадка саженцев на свободных территориях.

В общем по области планируется создать зеленые зоны на площади 135 га с высадкой 450,2 тыс. деревьев. На сегодняшний день высажено 153,9 тыс. деревьев на площади 46 га. Работы по озеленению проведут до ноября.

Также в рамках двухмесячника запланировано провести международную акцию «Всемирный день чистоты», конкурс экологических проектов среди школьников «ProEco», открытие «ЭкоХаба» и выставку экологических арт-инсталляций в университете имени К. Жубанова, а также акцию «Школьное лесничество» ко Дню работников лесного хозяйства.

О ситуации в Актобе доложил аким города Азамат Бекет. В первый день осеннего двухмесячника в городе к уборке были привлечены около 2,5 тыс. человек и 27 единиц спецтехники, на городской полигон вывезено порядка 5 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

В городе также ведется благоустройство 29 скверов и бульваров при поддержке бизнеса и в рамках государственно-частного партнерства. С начала года в Актобе высажено 10 826 деревьев.

Аким города отметил, что на постоянной основе проводится мониторинг объектов бизнеса, проверяется состояние прилегающих территорий, фасадов, а также соблюдение требований по благоустройству и озеленению. С начала года за нарушения правил благоустройства принято 136 мер.

Продолжается работа с обращениями жителей через платформу «Таза Қазақстан». С начала года поступило 157 обращений, по всем проведены соответствующие работы.

По итогам совещания Асхат Шахаров поручил акимам города и районов взять вопросы санитарной очистки, благоустройства и озеленения на личный контроль, обеспечить системное проведение субботников, активнее привлекать к ним жителей, молодежь, предприятия и представителей бизнеса, а также усилить работу по предупреждению образования новых стихийных свалок.

«Благоустройство и содержание родного края в чистоте являются залогом здоровья населения. Важно, чтобы работа по санитарной очистке и благоустройству проводилась не только в период субботников, но и на постоянной основе. Необходимо усилить контроль за состоянием улиц, дворов, общественных пространств и территорий общего пользования. Отдельное внимание следует уделить ликвидации стихийных свалок и предупреждению их повторного образования. К этой работе необходимо активно привлекать жителей, молодежь, представителей бизнеса и организаций. Каждый населенный пункт должен быть чистым, благоустроенным и комфортным для проживания людей», - отметил аким области.