Аким Актюбинской области Асхат Шахаров встретился со спортсменами региона, которые завоевали призовые места на VI Всемирных играх кочевников.

В масштабных соревнованиях, прошедших в городе Бишкек в Кыргызстане, в составе сборной Казахстана выступили 8 спортсменов из Актюбинской области. Четверо из них заняли призовые места, пополнив копилку региона 6 медалями, среди которых 5 золотых и 1 бронзовая. В частности, в аударыспаке Карим Нурталап завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, а Нуржан Еркинулы стал бронзовым призером в категории свыше 100 кг. В мангале Азамат Кайдаров и в тогызкумалаке Молдир Сериккызы заняли первые места, став победителями в личном зачете и завоевав золото в командном зачете. Таким образом, оба спортсмена получили по две золотые медали.

В ходе встречи аким области выразил спортсменам благодарность за их вклад в повышение престижа родного края и страны. Он отметил, что их достижения являются результатом упорного труда и настойчивости.

«Каждая ваша победа на Всемирных играх кочевников – это большая честь не только для вас, но и для нашего родного края и всей страны. Пять золотых и одна бронзовая медаль в нашей копилке – это не просто статистика, а конкретный результат упорного труда, железной дисциплины, настойчивости и выдержки. Искренне благодарю вас за то, что возвысили авторитет Актобе и с честью защищали честь страны», - сказал Асхат Шахаров.

Глава региона отметил, что системная поддержка в развитии спортивной инфраструктуры области и создании необходимых условий для спортсменов будет продолжена.

В завершение встречи призеры VI Всемирных игр кочевников были награждены Почетными грамотами и получили денежные премии.

«На Всемирных играх кочевников мы чувствовали поддержку Главы государства и всей страны. Думаю, мы достойно представили Казахстан и с честью отстояли честь нашей страны. Огромное спасибо всем соотечественникам, которые поддерживали нас», - сказал Азамат Кайдаров.

Асхат Шахаров пожелал спортсменам новых побед на предстоящих соревнованиях и выразил уверенность, что в будущем Государственный флаг Казахстана еще не раз будет высоко развеваться на мировых аренах.

Отметим, что 12 сентября во Дворце независимости Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников. Актюбинские спортсмены, внесшие вклад в повышение авторитета страны, также были удостоены высоких государственных наград. Победители по тогызкумалаку Молдир Сериккызы и по мангале Азамат Кайдаров награждены орденами «Құрмет», победитель по аударыспаку Нурталап Карим отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін», а призер по аударыспаку Нуржан Еркинулы получил Благодарственное письмо Главы государства.