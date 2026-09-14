В Актобе вдоль русла реки Каргалы создается современный экопарк

Проект реализуется в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и направлен на создание нового места для отдыха жителей и гостей Актобе.

Главе региона Асхату Шахарову представили план благоустройства экопарка, расположенного вблизи жилого массива «Садовое».

Площадь территории экопарка составляет 8 га. Подрядная организация ТОО «Бақыт Құрылыс ЛТД» уже завершила уборку территории и вывезла мусор. В настоящее время ведется обустройство пешеходных троп, зоны костра и входной группы. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

«Президент постоянно отмечает важность создания экопарков и формирования комфортных общественных пространств для жителей. При проведении работ в этом направлении необходимо не только благоустраивать территории, но и максимально сохранять их природный ландшафт. Экопарк должен стать комфортным и безопасным местом для жителей, где можно проводить время на природе, гулять и отдыхать всей семьей. Уверен, что после завершения работ эта территория станет еще одним привлекательным местом для жителей Актобе», - отметил Асхат Шахаров.

Концепция экопарка предполагает максимально бережное отношение к окружающей природе. При обустройстве территории сохраняют существующие деревья и рельеф, а вместо асфальта и тротуарной плитки используют экологичные покрытия: деревянные настилы, натуральный камень и речную гальку.

В парке планируется создать зоны для барбекю и костра, детскую площадку, воркаут-зону, беседки и места для пикника и отдыха. Также предусмотрены лаунж-зона и арт-объекты из дерева и камня.