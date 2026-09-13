В Актобе развивают производство полиэтиленовых труб

С деятельностью предприятия ТОО «QazTechPlast» ознакомился аким области Асхат Шахаров.

Директор компании Даурен Ескалиев рассказал, что предприятие специализируется на выпуске полиэтиленовых труб высокой плотности (ПНД), которые используются в системах водоснабжения, газоснабжения, канализации и технических сетях.

Проект стоимостью 1,25 млрд теңге был введен в эксплуатацию в 2023 году. Для его реализации предприятию была оказана государственная поддержка в виде субсидирования кредита на инвестиционные цели в размере 500 млн тенге.

Сегодня на предприятии работают 47 человек. Средняя заработная плата составляет 310 тыс. теңге.

В ходе посещения Асхат Шахаров ознакомился с производственным процессом, выпускаемой продукцией и условиями работы сотрудников.

Глава региона отметил важность развития местного производства и расширения выпуска отечественной продукции, востребованной в инфраструктурных и строительных проектах региона, подчеркнув, что развитие таких предприятий создает мультипликативный эффект для экономики: способствует росту занятости, развитию смежных отраслей и увеличению объемов производства и налоговых поступлений в региональный бюджет.

«Развитие местного производства и выпуск востребованной продукции имеют большое значение для экономики региона. Такие предприятия, как «QazTechPlast», позволяют обеспечивать внутренний рынок отечественной продукцией, создавать новые рабочие места и развивать производственные компетенции.

Сегодня мы проводим работу по обеспечению сельских населенных пунктов региона водой и газом. В этой связи необходимо уделять особое внимание использованию местной продукции при реализации инфраструктурных проектов. В документы авторского надзора необходимо включать требования по использованию продукции местного производства. Таким образом, мы сможем увеличить долю местной продукции и дополнительно поддержать предприятия региона.

Важно и дальше поддерживать предпринимателей, расширять производственные мощности и увеличивать выпуск востребованной продукции. Это позволит создавать новые рабочие места и укреплять производственный потенциал региона», – отметил Асхат Шахаров.