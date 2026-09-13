В Актюбинской области предприятие по производству полипропиленовой упаковки расширяет производство
Местный предприниматель приобрел здание бывшего завода АЗНТ, которое более 10 лет пустовало. Сейчас здесь ведутся работы по увеличению объемов производства полипропиленовой упаковки.
ТОО «FIBC Kazakhstan» запущено в 2019 году в индустриальной зоне. Предприятие производит крупнотоннажную полипропиленовую упаковку, упаковку для железнодорожных вагонов, биг-бэги, тенты, стропы и полипропиленовую ленту. Кроме того, здесь одним из первых в Казахстане запущено производство мультифиламентной нити по технологии SML.
В целях увеличения объемов производства и обеспечения растущего спроса предприниматель приобрел здание бывшего завода АЗНТ и приступил к расширению производственной площадки.
Запуск новых производственных площадей позволит увеличить объем выпуска продукции и создать дополнительные рабочие места.
Сегодня на предприятии постоянно работают около 150 человек. Производственная мощность позволяет выпускать до 540 тонн готовой продукции в месяц.
Аким области Асхат Шахаров ознакомился с работой предприятия.
Глава региона отметил важность поэтапного увеличения производственных мощностей и эффективного использования новой производственной площадки. Также важно активизировать работу по созданию дополнительных рабочих мест и увеличению вклада предприятия в экономику региона.