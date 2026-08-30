Где детям получить стоматологическую помощь по ОСМС

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан экстренная и плановая стоматологическая помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет оказывается в рамках ОСМС в Актюбинской областной детской стоматологической поликлинике и ее филиале.

Ежегодно в конце летних каникул, накануне начала учебного года, наблюдается повышенный спрос на услуги Детской стоматологической поликлиники. В этот период значительно увеличивается количество обращений с целью прохождения профилактического осмотра, санации полости рта и завершения необходимого лечения до начала учебного года. В среднем в день более 130 пациентов получают терапевтическую и более 65 пациентов — хирургическую стоматологическую помощь. В связи с этим в короткий период возрастает нагрузка на врачей.

При этом для получения стоматологической помощи в рамках ОСМС детей можно также направлять в другие медицинские организации, являющиеся поставщиками медицинских услуг Фонда социального медицинского страхования:

1. ТОО «Diamond Dent»

2. ТОО «BZ Холдинг»

3. ТОО «Ай-алтын»

4. ТОО «Меда-Актобе»

5. ТОО «Медикер Илек»

6. ТОО «Орынбасаров Нурхан Нартаевич»

7. ТОО «ТТ и К»

8. КГП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»

9. ИП ARUDENT

10. ТОО «Клиника «Айгуль»

11. ТОО «Амина и Али»

12. ТОО «Almash Life»

13. Медицинское учреждение «Медикус центр»

14. ТОО «Актюбинская железнодорожная больница»

Кроме того, родители могут обратиться в Службу поддержки пациентов поликлиники для рассмотрения и решения в индивидуальном порядке любых вопросов, связанных с лечением зубов у детей, либо к заместителю руководителя Управления здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка Айгуль Курмангазиевне Аманжуловой.