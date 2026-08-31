В Актюбинской области имеется более 4,3 тысячи мест в студенческих общежитиях

Вопросы готовности и доступности студенческих общежитий к новому учебному году рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

По информации руководителя управления по вопросам молодежной политики Алимбека Туралиева, в трех вузах региона будут обучаться 23 703 студента. На первый курс зачислено 4 860 человек. Для проживания студентов действуют 10 общежитий общей вместимостью 4 378 мест. На сегодняшний день в них размещено 3 174 студента, работа по заселению продолжается.

В преддверии учебного года совместно с молодежными организациями был проведен мониторинг состояния данных общежитий. По его итогам все объекты признаны готовыми к приему студентов.

В Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова четыре общежития рассчитаны на 2 тыс. мест, сейчас в них проживает 1 491 студент. В одном здании проведен капитальный ремонт, в двух – текущий. Заселение осуществляется через электронную платформу с приоритетом для социально уязвимых категорий.

В Западно-Казахстанском медицинском университете имени М. Оспанова пять общежитий рассчитаны на 2 174 места, из которых занято 1 633. Два общежития отремонтированы. Для размещения иностранных студентов медицинского университета заключены соглашения с частными хостелами на 314 мест. Кроме того, университет планирует строительство нового общежития на 600 мест.

В университете им. С. Баишева общежитие на 204 места после текущего ремонта полностью готово к приему студентов. Сейчас в нем проживают 50 человек.

Говоря о подготовке общежитий, Асхат Шахаров подчеркнул, что вопрос имеет не только образовательное, но и социальное значение. Значительная часть студентов приезжает из сел и других регионов страны, поэтому для них общежитие становится основным местом проживания на период обучения.

Аким области поручил обеспечить бесперебойную работу систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также особое внимание уделить пожарной безопасности, санитарным и техническим требованиям. Отдельно было поручено усилить меры безопасности, обеспечив работу видеонаблюдения, сигнализации и охраны.

«Обеспечение полной готовности общежитий является важным фактором, непосредственно влияющим на качество образования молодежи, улучшение бытовых условий и укрепление социальной стабильности. В каждом общежитии необходимо обеспечить бесперебойную работу всех инженерных сетей. При заселении важно обеспечить прозрачность и не допускать коррупционных рисков, предоставляя приоритет студентам из малообеспеченных и многодетных семей, а также прибывшим из сельской местности. По каждому выявленному недостатку необходимо принимать оперативные меры и создавать все условия для безопасного и комфортного проживания студентов», - подчеркнул глава региона.