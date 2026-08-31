Железнодорожный вокзал города Алга получил новый облик

По поручению Главы государства в стране проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов. Основная цель – обновление транспортной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями, повышение качества обслуживания пассажиров, а также создание безопасных и комфортных условий.

В рамках этой работы в городе Алга модернизирована железнодорожная станция, имеющая более чем вековую историю, и введен в эксплуатацию обновленный вокзал, соответствующий современным требованиям.

История железнодорожной станции Алга начинается с 1912 года. Объект был основан как разъезд №44 на линии Оренбург–Ташкент, а впоследствии сыграл важную роль в становлении и развитии города Алга.

В 1935 году было построено одноэтажное здание вокзала. На протяжении десятилетий объект встречал тысячи пассажиров и провожал многих жителей в дальние поездки.

Со временем техническое состояние здания ухудшилось, возникла необходимость создать более комфортные условия для пассажиров. В связи с этим было принято решение о модернизации вокзала. Проект реализован при поддержке Фонда «Самрук-Казына».

В одноэтажном здании площадью 379 квадратных метров обновлены фасад, помещения для пассажиров и инженерные системы, а также благоустроена прилегающая территория. В ходе реконструкции использованы строительные материалы отечественного производства.

В церемонии открытия объекта приняли участие заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев, ветераны железнодорожной отрасли и представители трудового коллектива.

«В соответствии с поручением Президента в стране проводится модернизация 124 вокзалов. В том числе в Актюбинской области капитально отремонтированы 7 вокзалов. И сегодня мы присутствуем на церемонии открытия обновленного вокзала станции Алга. От всей души поздравляю всех с этим радостным событием», – отметил заместитель акима области Асылбек Есенбаев.

В ходе торжественного мероприятия ветеран железнодорожной отрасли Сауырбай Уркимбаев, посвятивший 42 года работе в сфере железнодорожного транспорта, отметил, что открытие нового вокзала является важным событием, символизирующим преемственность истории и современного обновления.

«Я проработал в этой сфере 42 года. Сейчас мой сын также работает в этой отрасли, а внук поступил учиться по железнодорожной специальности. Наш прежний вокзал был старым, внутри было холодно. Сегодня для нас радостный день – мы получили новое здание. Пусть каждый пассажир, отправляющийся с этого вокзала, благополучно добирается до места назначения. Желаю, чтобы новый вокзал и дальше качественно служил людям. Выражаем благодарность каждому, кто внес свой вклад в строительство этого здания», – сказал ветеран железнодорожной отрасли Сауырбай Уркимбаев.

Через станцию Алга проходят 14 пассажирских поездов, связывающих город с Актобе, Алматы, Астаной, Актау, Бейнеу, Уральском, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Шу и Кызылордой.

Обновленный вокзал позволит обслуживать жителей и гостей города в комфортных и безопасных условиях. Железнодорожная станция Алга продолжает свою более чем вековую историю и вступает в новый этап развития.

В целом в Актюбинской области модернизируются семь железнодорожных вокзалов. Поэтапно обновляются вокзалы на станциях Актобе, Кандыагаш, Шалкар, Жем, Алга, Шубаркудук и Карауылкелды.

В настоящее время строительно-монтажные работы на вокзалах Актобе, Шалкар и Шубаркудук полностью завершены. На остальных объектах работы продолжаются. Общая стоимость проектов превышает 10,5 млрд тенге.