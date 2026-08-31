В связи с началом нового учебного года в Актюбинской области усилена работа по обеспечению безопасности детей на дорогах и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров и начальник Департамента полиции Кайыркен Алиев с помощью карты Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города провели мониторинг дорожной безопасности на территории Актобе.

В ходе мониторинга изучено состояние организации дорожного движения на прилегающих к образовательным учреждениям территориях, наличие пешеходных переходов, состояние дорожных знаков и разметки, а также объектов дорожной инфраструктуры, влияющих на безопасность передвижения школьников.

По результатам изучения Управлением административной полиции Департамента полиции внесён ряд предложений, направленных на повышение безопасности дорожного движения. В частности, предложено обустроить на необходимых участках подземные и надземные пешеходные переходы, обновить дорожные знаки и разметку, а также усовершенствовать организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к школам.

Кроме того, отмечена необходимость устранить выявленные недостатки до начала учебного года и принять соответствующие меры для обеспечения безопасного передвижения детей.

Обеспечение безопасности дорожного движения, особенно защита детей по пути в школу и обратно, является одной из приоритетных задач. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле полиции и местных исполнительных органов.