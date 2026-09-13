Поздравление акима Актюбинской области Асхата Шахарова с Днём семьи

Мировоззрение человека и его гражданская позиция формируются, прежде всего, в семье. Любовь и жизненный пример родителей, полученные под родным шаныраком, помогают ребёнку определить жизненные принципы и стремиться к высоким целям.

Я часто вспоминаю своё детство, советы отца, простые домашние заботы. Проведённые вместе с семьёй моменты - дороги сердцу по сей день. Мы выросли в ауле. Мой отец был механизатором, мама — врачом. С ранних лет я помогал по хозяйству: кормил скот, заботился о младшей сестре, которая на восемь лет младше меня, помогал ей с учёбой. Тогда я воспринимал всё это как простые обязанности. Сегодня понимаю, что именно в таких повседневных делах и формировалось то большое воспитание, которое дали нам родители.

Сегодня я сам отец двух сыновей и двух дочерей. В своих детях я хочу видеть те качества и то воспитание, которые получил от своих родителей. Стараюсь быть для них примером не столько словами, сколько собственными поступками.

Родители научили меня трудолюбию, ответственности и готовности помогать другим. И самое главное — показали, как оставаться хорошим человеком, быть простым и искренним.

Для меня семья — это не просто жизнь под одной крышей. Это умение быть опорой друг для друга, вместе разделять радость, быть рядом в трудные моменты и давать ребёнку ощущение того, что он всегда нужен и любим. Поэтому семья — одна из важнейших ценностей в жизни каждого человека.

Счастливое детство ребёнка начинается с тепла и взаимопонимания в семье. Каждый ребёнок должен чувствовать заботу родителей, ощущать себя в безопасности и быть свободным. Государство создаёт для этого все необходимые условия.

Поздравляю всех с Днём семьи!

Пусть в каждом доме царят благополучие и достаток, взаимное уважение и согласие, а детский смех никогда не смолкает!

Мира нашей стране, благополучия и спокойствия каждому дому!