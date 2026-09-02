Новая школа в селе Ащысай приняла своих учеников

В целях реализации поручений Главы государства и развития образовательной инфраструктуры в сельской местности в селе Ащысай Мугалжарского района введена в эксплуатацию новая школа на 60 мест.

В торжественной церемонии открытия нового учебного заведения приняли участие заместитель акима Мугалжарского района Талгат Утемұратов, руководитель районного отдела образования Бахраман Аманжол, педагоги, учащиеся и жители села.

В ходе торжественного мероприятия заместитель акима района Талгат Утемұратов поздравил жителей села с открытием новой школы, отметив, что новый объект создаст дополнительные возможности для получения сельскими детьми качественного образования.

«Новая школа будет способствовать повышению качества образования. Следующая задача – посредством цифровых возможностей обеспечить сельских детей доступом к педагогам, которые дают качественное образование. Тогда наши дети, где бы они ни учились, смогут получать хорошие знания. Именно такую главную задачу сегодня ставит перед нами Президент», – отметил Талгат Утемұратов.

Сегодня в Ащысайской основной школе работают 21 педагог, обучаются 48 учащихся. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит создать для учеников и педагогов комфортную и современную образовательную среду.

Новая школа построена в соответствии со всеми современными требованиями. Здесь предусмотрены специальные кабинеты химии и физики, а также полностью оснащённые лаборатории. Это позволит учащимся сочетать теоретические знания с практикой и более углублённо изучать предметы естественно-научного направления.

Кроме того, в школе имеются просторный и комфортный спортивный зал, а также столовая, оснащённая в соответствии с необходимыми требованиями. Учебное заведение обеспечено необходимым оборудованием для эффективной организации образовательного процесса.

Отметим, что строительные работы новой школы выполнило ТОО «Ынтымақ бес арыс».

Новое учебное заведение стало важным шагом в развитии социальной инфраструктуры села Ащысай и создании условий для получения сельскими детьми качественного образования.