В Кенкияке открылась новая школа с кабинетами STEM и робототехники

В День знаний в селе Кенкияк Темирского района введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 600 учащихся.

В современном образовательном учреждении созданы все необходимые условия для получения качественного образования. В школе предусмотрены кабинеты и пространства для занятий STEM, робототехникой, проведения лабораторных и проектных работ. Также созданы возможности для эффективного применения цифровых технологий и развития исследовательских и творческих способностей учащихся.

Руководитель отдела образования Темирского района Б. Имангалиев отметил важность новых школ и их роль в обеспечении равных возможностей для получения образования учащимися из сельской и городской местности.

«Одной из главных целей национального проекта «Келешек мектептері» является создание равных возможностей для получения образования сельскими и городскими учащимися. В современных школах создаются условия не только для качественного обучения детей, но и для их всестороннего развития, совершенствования исследовательских и творческих способностей. Новая школа в Кенкияке – важный образовательный объект, который расширяет такие возможности для сельских школьников», – отметил Б. Имангалиев.