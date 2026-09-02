Карим Нурталап — победитель Всемирных игр кочевников!

На проходящих в Бишкеке (Кыргызстан) VI Всемирных играх кочевников актюбинский спортсмен Карим Нурталап завоевал золотую медаль в аударыспаке в весовой категории до 60 кг.

Карим родился в 2005 году в селе Кумтогай Иргизского района Актюбинской области. Аударыспаком занимается с 2021 года. Свой спортивный путь начал в Иргизском районном филиале областной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта, где тренировался под руководством Ерболата Серикова.

С 2023 года Карим продолжил подготовку в областном центре под руководством тренера Нурлана Додая, а с 2025 года занимается в Школе высшего спортивного мастерства.

Поздравляем Карима Нурталапа и его тренеров с этой яркой победой!

Желаем нашему земляку успехов и новых побед на предстоящих соревнованиях!