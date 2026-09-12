В Актобе откроется Центр спортивной медицины

В Актобе ведется подготовка к открытию Центра спортивной медицины, где будут созданы условия для комплексного обследования, диагностики и реабилитации местных спортсменов. В настоящее время основная часть работ завершена, проводятся завершающие подготовительные мероприятия.

Подобного специализированного центра в регионе не было на протяжении 20 лет.

С работой специализированного медучреждения и его возможностями ознакомился аким области Асхат Шахаров в ходе посещения городских объектов.

Центр может обследовать до 70 человек в день. Ежегодно здесь будут проходить медицинский осмотр более 18 тысяч спортсменов - воспитанники детско-юношеских спортшкол, а также действующие спортсмены региона.

«Здоровье спортсменов – одна из важных составляющих развития спорта и достижения высоких результатов. Поэтому важно обеспечить их своевременное медицинское обследование, качественную помощь и полноценное восстановление после физических нагрузок. Наша задача создавать для этого необходимые условия и уделять особое внимание профилактике и раннему выявлению возможных проблем со здоровьем. Работа центра помогает сохранить здоровье атлетов и будет способствовать их дальнейшим спортивным успехам», - отметил Асхат Шахаров.

Трехэтажное здание центра площадью 1 020 кв. м. включает 22 медицинских и 6 административных кабинетов. По словам директора медцентра Азамата Нурматова, на первом этаже принимают спортсменов, на втором находятся административные кабинеты, а на третьем размещен медицинский блок с диагностическим и реабилитационным отделениями, а также кабинетами врачей.

В реабилитационном отделении установлено необходимое медицинское оборудование. Здесь спортсмены могут пройти обследование, получить квалифицированную медицинскую помощь и восстановиться после физических нагрузок.

Особое внимание в центре уделяется постоянному контролю за состоянием здоровья и физической формой спортсменов. Специалисты смогут своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем, отслеживать динамику показателей и давать рекомендации по нагрузкам, восстановлению и дальнейшим тренировкам.

Результаты обследований и медицинские данные спортсменов будут вноситься в цифровую систему, где будет формироваться и храниться их медицинская история. Это позволит специалистам спортивной сферы иметь доступ к необходимой информации о состоянии здоровья спортсменов, отслеживать изменения в динамике и принимать более взвешенные решения при организации тренировочного процесса.

В центре работают 77 сотрудников. Они будут обеспечивать медицинское сопровождение спортсменов, проводить профилактические осмотры, своевременно выявлять заболевания и другие возможные риски для здоровья, а также помогать атлетам сохранять хорошую физическую форму.