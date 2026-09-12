В Актобе открыли новый спасательный пост на реке Илек

Новый спасательный пост № 4 будет круглогодично обеспечивать безопасность жителей на реке Илек.

В церемонии открытия приняли участие аким области Асхат Шахаров и министр ЧС Мурат Муханов. Они ознакомились с работой и оснащением поста, а также вручили спасателям ключи от трех новых автомобилей Toyota Hilux.

Поздравляя сотрудников спасательной службы с открытием объекта, Мурат Муханов отметил, что развитие спасательной инфраструктуры на водных объектах остается одним из важных направлений работы ведомства.

В свою очередь глава региона Асхат Шахаров подчеркнул важность оперативного реагирования и профессиональной подготовки специалистов.

«Обеспечение безопасности населения – один из важных приоритетов государства и наша общая ответственность. Предупредить опасность гораздо важнее, чем ликвидировать ее последствия, поэтому мы последовательно укрепляем материально-техническую базу спасательной службы. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в области уже введены в эксплуатацию 11 пожарных постов, еще в 21 сельском населенном пункте продолжаются строительно-монтажные работы. Новый спасательный пост на реке Илек позволит оперативно реагировать на происшествия и усилить безопасность людей на воде. Уверен, что профессионализм и ответственность спасателей помогут своевременно приходить на помощь и сохранять человеческие жизни. Пусть новый пост станет надежным пунктом безопасности для жителей и гостей Актобе», - отметил Асхат Шахаров.

По словам акима области, за последние три года для укрепления материально-технической базы спасателей Департаменту по чрезвычайным ситуациям переданы 55 единиц техники и 1 724 единицы пожарно-спасательного инвентаря на общую сумму 2,14 млрд тенге.

Спасательный пост № 4 представляет собой модульное здание площадью 36 кв. метров. Здесь созданы все необходимые условия для круглогодичной работы спасателей, хранения техники и оборудования. Стоимость проекта составила 50 млн тенге. На посту будут работать четыре сотрудника: три спасателя и водитель.

Спасатели будут контролировать ситуацию на воде от Жилгородского пляжа до базы отдыха Гринлэнда. Для выполнения служебных задач и оперативного реагирования спасателям вручили три новых автомобиля Toyota Hilux.