В Шубаркудуке вместо школы, построенной в 1938 году, открыли новое здание

1 сентября – в День знаний в поселке Шубаркудук, центре Темирского района, вместо школы имени Жансена Кереева, построенной в 1938 году, введено в эксплуатацию новое здание.

Спустя 88 лет обновленная школа готова принять 600 учащихся. В современной школе созданы все необходимые условия для качественного образования и всестороннего развития детей.

В школе оборудованы 22 учебных кабинета, два спортивных и актовый залы. Предусмотрены кабинеты информатики и IT, предметные кабинеты, лаборатории, а также специализированные пространства для исследовательских и практических занятий.

В соответствии с требованиями проекта «Келешек мектептері» созданы возможности для повышения цифровой грамотности учащихся, освоения STEM-направлений и занятий робототехникой.

Кроме того, в школе работают классы предшкольной подготовки, библиотека, медицинский кабинет, игровые и зоны отдыха. Столовая рассчитана на 180 посадочных мест.

Аким Темирского района Алмас Жаксылыков поздравил участников мероприятия с Днем знаний и отметил значение новой школы в повышении качества образования в сельской местности.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению качества образования, созданию комфортных условий для детей и сокращению инфраструктурного разрыва между сельскими и городскими школами. Сегодня вместо старой школы, находившейся в аварийном состоянии, открывается новое современное образовательное учреждение. Это конкретная инвестиция в будущее детей. Построенная в рамках национального проекта «Келешек мектептері» школа позволит не только получать качественное образование, но и развивать исследовательские, творческие и технологические способности учащихся», – отметил аким района.