При поддержке «Самрук-Қазына» в 10 школах Актобе открылись новые кабинеты инклюзии

Специальные кабинеты будут оборудованы в школах №1, №8, №19, №26, №27, №35, №40 и №64, а также в гимназии имени Д.Конаева и школе-лицее имени К.Сатпаева. Они открылись благодаря собранным средствам ежегодного благотворительного марафона «Самрук-Қазына» - Charity Samruk Marathon. Инклюзивные кабинеты смогут посещать более 600 школьников. Это почти 34% детей с особыми образовательями потребностями города.

В Актобе один из таких кабинетов в школе-гимназии имени Д.Конаева посетили аким Актюбинской области Асхат Шахаров и председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Пространства организованы по обновленной концепции, разработанной фондом Samruk-Kazyna Trust совместно с экспертами в области инклюзивного образования. Вместо привычных отдельных классов - единое современное open space-пространство площадью не менее 60 кв. м, где ребенок сможет получить комплексную поддержку и заниматься с разными специалистами. Здесь будут предусмотрены специальные зоны для работы дефектолога, логопеда и психолога, а также гончарная мастерская, которая поможет детям развивать творческие способности, мелкую моторику и навыки самовыражения.

Отдельное внимание уделено физической реабилитации: в школах появятся специальный кабинет лечебной физкультуры, оснащенные современным оборудованием и спортивным инвентарем.

При этом новый подход охватывает не только оснащение. В течение года педагоги и профильные специалисты пройдут обучение и повышение квалификации, чтобы применять современные методики и выстраивать индивидуальную работу с каждым ребенком. Таким образом, создается не просто новый кабинет, а полноценная среда, где образовательная, психологическая, коррекционная, физическая, реабилитационная поддержка объединены в одном пространстве.

К слову, аналогичные кабинеты сегодня открылись в 5 школах Семея.

Все классы оснащены на средства, собранные в ходе благотворительного марафона «Charity Samruk Marathon», прошедшего 3 мая 2026 года в Астане с участием 3 тысяч людей, также более 50 партнерам мероприятия, среди которых компании Halyk, NCOC, KPO, «КазЦинк» и другие.

Всего от имени группы компаний «Самрук-Қазына» через единого оператора благотворительности – фонда «Samruk-Kazyna Trust» в Актюбинской области с 2016 года «Samruk-Kazyna Trust» реализован 32 социальных проекта на общую сумму 4,88 млрд тенге. Сегодня в регионе работают три реабилитационных центра «Қамқорлық», онкологическое отделение при ЗКМУ имени М. Оспанова, креативный хаб на базе библиотеки имени С. Жиенбаева, а также спортивный комплекс в городе Эмба. В текущем году в Актобе ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.