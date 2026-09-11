Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел онлайн-прием граждан по личным вопросам.

Жители Алгинского, Темирского, Иргизского и Мартукского районов, а также города Актобе подключились к видеоконференции и подняли вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования, трудоустройства и социальной поддержки.

Всем заявителям предоставлены соответствующие разъяснения с требованиями действующего законодательства.

В ходе приема аким области отметил важность внимательного рассмотрения каждого обращения и всестороннего изучения поднятых гражданами вопросов. Ответственным государственным органам даны конкретные поручения.

Глава региона подчеркнул, что вопросы, требующие дополнительного времени для решения, будут находиться на его личном контроле.

Напомним, в рамках концепции «Слышащее государство» прием граждан по личным вопросам на регулярной основе проводится по предварительной записи.