В Актобе состоялась Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы современной хирургии». В работе конференции приняли участие ведущие хирурги, ученые и представители медицинского сообщества Казахстана, а также специалисты из Беларуси, Турции, Южной Кореи, Узбекистана и Кыргызстана.

Приветствуя участников конференции, аким Актюбинской области Асхат Шахаров отметил, что развитие хирургии требует не только современных технологий и оборудования, но и подготовки квалифицированных специалистов.

«Эта конференция – не просто площадка для обмена опытом, а важный профессиональный диалог о современном состоянии хирургии и направлениях ее дальнейшего развития. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева развитию системы здравоохранения уделяется особое внимание, и за последние три года на отрасль в Актюбинской области было направлено 20,3 млрд тенге, построено 40 медицинских объектов, еще в 40 зданиях проведен капитальный ремонт. Особое значение для региона имеет развитие хирургической службы, внедрение современных технологий, повышение квалификации специалистов и обеспечение качества медицинской помощи. Ежегодно в стационарах области хирургическая помощь оказывается примерно 50 тысячам пациентов, проводится более 12 тысяч операций. Важную роль в подготовке медицинских кадров и развитии науки играет Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, а международное сотрудничество позволяет нашим врачам перенимать передовой зарубежный опыт. Уверен, что профессиональный опыт ведущих хирургов Казахстана и зарубежных специалистов, собравшихся сегодня в Актобе, придаст новый импульс дальнейшему развитию хирургической службы региона», - отметил в приветственной речи Асхат Шахаров.

В рамках конференции состоялась церемония награждения специалистов, внесших значительный вклад в развитие медицины и хирургии. Нагрудным знаком «За вклад в развитие Актюбинской области» отмечены профессор Университета «Башкент» Мехмет Хаберал (Турция), академики и профессора Жаксылык Доскалиев и Болатбек Баймаханов, профессор Салим Беркимбаев, а также доктор медицинских наук, профессор Кайрат Сабыр.

Почетными грамотами акима Актюбинской области отмечены еще десять специалистов из Казахстана и зарубежных стран. Среди них – известные хирурги и ученые из Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Астаны, Алматы, Семея, Кызылорды и Тараза. Награды вручены за вклад в развитие хирургической службы, медицинской науки, международного сотрудничества и научно-практических связей.

Основная программа конференции продолжилась пленарными заседаниями. На одной площадке собрались специалисты различных направлений медицины: хирургии, трансплантологии, онкологии, сосудистой и кардиохирургии. Они обменялись профессиональным опытом, представили современные достижения и научные разработки, а также обсудили перспективы развития хирургической службы и внедрения новых подходов в медицинскую практику.

К участникам мероприятия также обратился в онлайн-формате профессор Сеульского национального университета Кванг Вунг Ли, ранее работавший с казахстанскими специалистами в сфере трансплантологии. В своем обращении он подчеркнул важность международного взаимодействия и обмена опытом между врачами.

По итогам конференции участники обозначили направления дальнейшей работы, связанные с совершенствованием хирургической помощи, развитием профессиональных компетенций и внедрением современных медицинских технологий. Проведение таких встреч способствует укреплению профессиональных связей и дальнейшему развитию хирургической службы региона.