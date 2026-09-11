Аким области Асхат Шахаров принял представителей Университета «Башкент». В ходе встречи обсудили вопросы развития международного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.

В своем выступлении глава региона отметил важность обмена опытом и внедрения современных подходов в подготовку медицинских кадров.

«Для нас особенно важно развивать сотрудничество с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями и университетами. Такой обмен знаниями и опытом позволяет повышать квалификацию наших специалистов, внедрять современные методы диагностики и лечения и, самое главное, повышать качество медицинской помощи населению», - отметил Асхат Шахаров.

В свою очередь профессор Университета «Башкент» Йылдырым Седат отметил важность укрепления сотрудничества между сторонами и выразил готовность делиться опытом и знаниями турецких специалистов с медицинским сообществом Актюбинской области.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области медицинского образования, повышения квалификации специалистов и обмена профессиональным опытом.

Меморандум предусматривает сотрудничество по ряду приоритетных направлений, включая онкологию, онкогематологию, гематологию, акушерство и гинекологию, сестринское дело и трансплантологию.

В рамках договоренностей специалисты Актюбинской области смогут проходить обучение и повышение квалификации в Университете «Башкент» в Турции. Также предусматривается проведение выездных образовательных циклов турецких специалистов на базе Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова и медицинских организаций региона.

Отдельное внимание уделено подготовке академических кадров. Сотрудники профильных кафедр университета смогут повышать профессиональную квалификацию и перенимать опыт зарубежных коллег.

Меморандум подписали профессор Университета «Башкент» Йылдырым Седат, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Ерлан Султангереев и ректор Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова Талгар Абилов.

Стороны отметили, что сотрудничество будет способствовать развитию медицинского образования, укреплению кадрового потенциала региона и внедрению передовых международных практик в систему здравоохранения Актюбинской области.

Для региона развитие международных партнерств в сфере медицины остается одним из важных направлений. Обучение специалистов в ведущих зарубежных центрах и обмен опытом позволяют совершенствовать профессиональные компетенции врачей и медицинского персонала, а также создавать условия для дальнейшего развития современной системы здравоохранения.

Стоит отметить, что за 2023–2026 годы в сферу здравоохранения направлено 20,3 млрд тенге. За это время в области построено 40 медицинских объектов, капитально отремонтировано еще 40 объектов, приобретено 1065 единиц медицинского оборудования на сумму 13,7 млрд тенге. Обеспеченность медицинских организаций оборудованием выросла с 95,8% до 96,6%. Кроме того, для службы скорой медицинской помощи приобретено 73 автомобиля.