Мука из Актобе экспортируется на рынки шести стран

Мукомольная продукция, произведённая в Актобе, востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Предприятие Granum сегодня экспортирует свою продукцию в Россию, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Монголию и Китай.

История предприятия начинается в 1991 году с Ново-Альджанского мукомольного комбината, специализирующегося на переработке пшеницы и производстве мукомольной продукции. За более чем 30 лет работы предприятие сформировало устойчивую производственную и экспортную базу.

На внутреннем рынке продукция Granum представлена через крупные торговые сети, включая METRO и Magnum, что обеспечивает её доступность для потребителей в Казахстане.

Производственные мощности предприятия оснащены современными мельничными комплексами итальянского и швейцарского производства. Оборудование позволяет перерабатывать до 550 тонн зерна в сутки.

Проектная мощность предприятия составляет до 100 тысяч тонн муки и 20 тысяч тонн макаронных изделий в год. Сегодня на производстве работают 330 человек.

Расширение географии поставок подтверждает конкурентоспособность продукции, произведённой в Актобе, на внешних рынках. Экспорт в шесть стран способствует укреплению экспортного потенциала региона и развитию перерабатывающей промышленности.

Более 30 лет Granum развивает производство, переработку зерна и экспорт готовой продукции, последовательно укрепляя позиции на внутреннем и международном рынках.