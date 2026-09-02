В Актобе состоялась презентация книги Главы государства Касым-Жомарта Токаева «К справедливому обществу – честное слово».

В мероприятии, которое прошло под председательством заместителя акима Актюбинской области Жолдаса Батырхана, приняли участие представители интеллигенции, поэты и писатели, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, эксперты, молодые ученые и представители средств массовой информации.

В сборнике представлены избранные выступления Главы государства, а также основные идеи и концептуальные положения, изложенные в его книгах и статьях с первых лет независимости. Книга состоит из 21 тематической главы, в которых охвачены актуальные вопросы развития государства и общества, закона и порядка, образования и науки, национальных ценностей, молодежи и цифровизации.

В ходе встречи участники обсудили основные идеи книги, вопросы уважения к истории, преданности Родине и ответственности за развитие страны.

По содержанию сборника высказались поэт, писатель, публицист, кавалер ордена «Парасат» Мейирхан Акдаулетулы, поэт, журналист, заслуженный деятель Казахстана Ертай Ашыкбаев и проректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Рахым Бекназаров.

В ходе обсуждения была отмечена актуальность идей, представленных в книге, касающихся общественного развития, образования, науки, культуры и национальных ценностей. Особое внимание также уделили роли молодежи в обществе и вопросам, связанным с будущим страны.

Сборник «К справедливому обществу – честное слово» - это содержательный труд, позволяющий глубже осмыслить вопросы гражданской ответственности и общественного развития.