В Каргалинском районе открылся современный диагностический центр

В селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области введен в эксплуатацию четырехэтажный районный диагностический центр, построенный в непосредственной близости к поликлинике. Открытие нового объекта позволит жителям района проходить необходимые медицинские обследования по месту жительства, не выезжая в областной центр.

В Бадамше работают районная больница на 54 койко-места, поликлиника, рассчитанная на прием до 1 тысячи пациентов в сутки, шесть врачебных амбулаторий и семь медицинских пунктов.

Здание районной поликлиники было построено 55 лет назад. Несмотря на проведенный в 2010 году капитальный ремонт, со временем возникла необходимость в новом объекте, соответствующем современным требованиям к оказанию медицинской помощи.

«Здание Каргалинской районной поликлиники было построено в 1971 году. Несмотря на проведенный капитальный ремонт, со временем возникла необходимость в новом объекте для оказания медицинской помощи на современном уровне. В феврале 2025 года во время рабочего визита в наш район представители сферы здравоохранения обратились к акиму Актюбинской области Асхату Шахарову с предложением о строительстве нового диагностического объекта. Предложение было поддержано, и уже в июне того же года начались строительные работы. Сегодня новый центр передан на благо жителей района. Теперь жители смогут пройти необходимые диагностические обследования в одном месте и выявлять заболевания на ранних стадиях. Это важный шаг в повышении качества и доступности медицинской помощи», – отметил руководитель Каргалинской районной больницы Еркебулан Абдильгалиев.

В новом центре функционируют кабинеты ультразвуковой диагностики (УЗИ), фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), электрокардиографии (ЭКГ), маммографии, флюорографии и рентгенодиагностики. Также предусмотрены кабинеты для проведения биохимических исследований.

В церемонии открытия приняли участие аким Каргалинского района Нурлыбек Унербаев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Ерлан Султангереев, руководитель ТОО «Степное», Герой Труда Казахстана Амангос Тлеуов, медицинские работники и жители района.

«Сегодня для нашего села это большая радость. За 71 год в нашем селе не строилось нового здания. И сегодня мы присутствуем на открытии такого замечательного объекта, который будет служить людям и укреплению их здоровья. Этой новости рады не только жители нашего села, но и весь Каргалинский район. С самого начала строительства мы с радостью наблюдали за тем, как в нашем селе появляется новый, современный объект. Сегодня мы видим результат проделанной работы и рады принять участие в его открытии. Наряду с нашим селом современная и благоустроенная амбулатория была построена и в селе Степное. Мы искренне благодарны государству и Президенту за создание таких условий для жителей сельской местности», – сказал Герой Труда Казахстана Амангос Тлеуов.

В Актюбинской области в рамках поручения Главы государства по реализации национальной программы развития сельского здравоохранения успешно реализованы 29 медицинских объектов в сельских населенных пунктах. Кроме того, в настоящее время продолжается строительство трех межрайонных больниц. Завершить строительство всех объектов планируется до конца текущего года.