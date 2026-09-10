Сельскохозяйственную продукцию Кобдинского района можно приобрести в мини-рынке

В небольшой торговой точке коммунального рынка «Табыс», расположенной по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 109А, можно приобрести сельскохозяйственную продукцию Кобдинского района.

На прилавках магазина представлена продукция проекта «Ауыл аманаты», а также товары крестьянских хозяйств. Здесь по доступным ценам можно приобрести мясо, молоко, яйца, шубат, курт, сметану, кумыс, творог и другие продукты питания.

Посетители магазина положительно отзываются о сельскохозяйственной продукции района. По их словам, они уже привыкли ежедневно приходить сюда за свежими продуктами.

Всего в городе работают 14 таких небольших торговых точек. Они распределены между сельхозпроизводителями 12 районов области и города Актобе.

Работа таких мини-торговых точек направлена на поддержку местных производителей, создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение жителей города качественными и натуральными продуктами питания.